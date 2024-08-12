Українські захисники ліквідували 1080 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

Від початку вторгнення втрати противника склали близько 592 000 солдатів.

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