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Українські захисники ліквідували 1080 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення втрати противника склали близько 592 000 солдатів.

Українські захисники ліквідували 1080 окупантів упродовж доби
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1080 окупантів, 65 ворожих артилерійських систем, 1 ППО та 3 РСЗВ. 

Про це інформує Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 592 000 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 8450 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5) од,
  • артилерійських систем –  16728 (+65) од,
  • РСЗВ – 1146 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2801 (+1).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються. 

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