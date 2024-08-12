Українські захисники ліквідували 1080 окупантів упродовж доби

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1080 окупантів, 65 ворожих артилерійських систем, 1 ППО та 3 РСЗВ.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 592 000 (+1080) осіб,
- танків ‒ 8450 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5) од,
- артилерійських систем – 16728 (+65) од,
- РСЗВ – 1146 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 2801 (+1).
Дані уточнюються.