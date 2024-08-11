Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку відбулася майже половина від усіх боїв на фронті

Станом на 22.00 11 серпня зафіксували 71 бій на фронті. Із них 30 припало на Покровський напрямок.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти завдали чотири ракетні удари, застосувавши 15 ракет, 45 авіаційних ударів 62 КАБами, 229 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська і Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмових дії противника, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському Сили оборони відбивали чотири атаки в районі Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки, досі триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі, на даний час точиться три боєзіткнення.

На Сіверському впродовж дня наші захисники відбивали шість штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Досі в трьох локаціях тривають бої.

На Краматорському було п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського, чотири спроби противника потіснити наші підрозділи виявились марними, триває бій поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована.

За підтримки авіації ворог чотири рази намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. Дві атаки відбили наші захисники, дві тривають досі.

На Покровському з початку доби в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новогродівка, Гродівка, Желанне, Орлівка та Миколаївка наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Дев’ять боєзіткнень триває. За попередніми даними за сьогодні ворог втратив понад 250 вбитими і пораненими, а ще три артилерійські системи, бойову броньовану машину, РСЗВ, три автомобілі та одиницю спеціальної техніки. Окрім того, один танк та артсистему ворога суттєво пошкоджені.

На Курахівському на цей час доби налічується два бої. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районі Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, триває бій.

На Времівському на даний час окупанти атакують в напрямку Водяного. Ситуація контрольована.

На Оріхівському наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.

На Придніпровському ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допустили. Українські воїни успішно відбили дві атаки російських загарбників.