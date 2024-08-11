Окупанти 33 рази обстріляли Сумщину і поранили дитину

Загалом було зафіксовано 138 вибухів.

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Наслідки обстрілу Середини-Буди на Сумщині, фото ілюстративне

Протягом 11 серпня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Як повідомила обласна військова адміністрація, зафіксовано 138 вибухів.

По Сумській громаді ворог завдав авіаудари КАБами (2 вибухи). Травмована 9-річна дитина.

У Миропільські громаді окупанти здійснили авіаудари КАБами (8 вибухів) і обстріли ОТГ з артилерії (14 вибухів).

По Білопільській відбулися атака FPV-дронів (2 вибухи) та обстріли з мінометів (22 вибухів).

По Краснопільській ворог бив з артилерії (19 вибухів) й атакував із FPV-дрона (1 вибух).

У Середино-Будській росіяни скинули 2 міни і обстріляли ОТГ зі ствольної артилерії (6 вибухів).

Новослобідська громада зазнала обстрілів із мінометів (18 вибухів), ствольної артилерії (10 вибухів), авіаудару КАБом (2 вибухи).

У Юнаківській були зафіксовані авіаудари КАБами (3 вибухи) і ракетний удар (1 вибух).

По Шалигинській та Есманьській росіяни завдали авіаудару КАБами (3 вибухи і 1 вибух відповідно).

По Хотінській ОТГ ворог вдарив з мінометів (7 вибухів).

На Великописарівській окупанти скинули 10 мін.

У Глухівській громаді зафіксували авіаудар КАБами (3 вибухи).