"Наші експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно знаємо, із якого району на російській території відбувся запуск", - сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що одна з північнокорейських ракет 11 серпня убила на Київщині двох людей – батька із його 4-річним сином. Фахівці встановили, звідки окупанти запускали повітряну ціль.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Наші експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно знаємо, із якого району на російській території відбувся запуск. Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет із Росії, відповідним знищенням російської військової логістики", - наголосив глава держави.

Президент наголосив, що "будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів".