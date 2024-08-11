Welt: на економіку Росії чекає глибока криза у разі зупинення війни

Якщо війна в Україні зупиниться, економіка Росії зануриться у глибоку кризу, передає "Укрінформ" із посиланням на німецьке видання Welt.

Річ у тім, що країна-агресор змогла уникнути санкцій, її економіка працює краще. Ніж на це сподівалися, і навіть зростає. Але це відбувається в основному за рахунок військової промисловості.

Якщо настане мир, економіка цього не витримає, тож російському диктаторові Володимиру Путіну доведеться зберегти військове виробництво.

Наразі в РФ фіксують зростанні ВВП, яке визначають два фактори: споживання, яке постійно зростає і державні замовлення. Обидва вони базуються на війні.

Наприклад, у першій половині цього року валовий внутрішній продукт Росії зріс, за російською статистикою, на 4,7% проти 3,6% у 2023-му. За результатами 2024-го російський центральний банк очікує зростання на 3,5-4% замість попереднього прогнозу в 2,5-3,5%.

Оскільки під час бойових дій було втрачено багато танків, боєприпасів, тому військова промисловість РФ продовжить навіть після закінчення війни працювати для відновлення запасів. Крім того, проти переходу економіки на "мирні рейки" виступатимуть і так звані "бенефіціари" війни, які перебувають під санкціями.

Видання повідомляє, що на початку 2204 року Володимир Путін заявляв, що російська "оборонка" налічує шість тисяч компаній, де працює 3,5 млн робітників. Крім того, ще 10 компаній пов'язані з оборонним сектором.