Президент Ірану представив парламенту кандидатів у новий кабінет міністрів

Президент Ірану-реформатор Масуд Пезешкіян представив парламенту своїх 19 кандидатів у міністри. Законодавці розглянуть кандидатури і вирішать підтримувати їх чи ні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на іранське державне телебачення.

Аббаса Арагчі, який служив у Корпусі вартових ісламської революції та брав участь у ядерних переговорах під керівництвом поміркованого колишнього президента Хасана Руханні, може очолити міністерство закордонних справ. Обов’язки міністра закордонних справ зараз виконує Алі Багері Кані, близький соратник загиблого президента Ібрагіма Раїсі, який веде переговори з регіональними колегами щодо конфлікту з Ізраїлем.

Головою міністерства з нафтових питань Пезешкіян обрав Мохсена Пакнеджада, який обіймав кілька посад у державній національній іранській нафтовій компанії, зокрема виконував обов’язки директора. Він також працював під керівництвом Руханні.

Єдиною жінкою зі списку є Фарзане Садег Малваджерд, 48-річна архітекторка і містобудівниця, яка може стани першою в Ірані жінкою-міністром дорожньої інфраструктури і міського розвитку.

У парламенті Ірану переважають прихильники жорсткої лінії, які виступають проти відновлення ядерної угоди 2015 року зі світовими державами, яка обмежувала ядерну діяльність Тегерану в обмін на послаблення санкцій. Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році.

Пезешкіян пообіцяв забезпечити послаблення санкцій, щоб посилити економіку Ірану та збільшити експорт нафти з країни.

Якщо вибір Пезешкіяна відхилять, міністри попереднього уряду працюватимуть до того часу, поки президент не назве альтернативі кандидатури.