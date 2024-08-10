Біля берегів Аляски виявили російський військовий корабель

Катер берегової охорони США під час планового патрулювання навколо Алеутських островів Аляски натрапив на російський корабель у міжнародних водах, але в межах виключної економічної зони США, яка простягається на 370 кілометрів від берегової лінії США.

Про це пише АР.

Російське судно виявили за 48 кілометрів на південний схід від перевалу Амукта. Екіпаж вертольота з авіабази берегової охорони Кадьяк його помітив.

Корабель берегової охорони не виходив на зв’язок із російським кораблем, але слідував за ним, коли той рухався на схід, щоб переконатися, що інтереси США у навколо Аляски не були порушені