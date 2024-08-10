Польща закупила у США ракети класу "повітря-повітря" на $850 млн

Ракети надходитимуть у період з 2029 по 2033 роки.

Польща підписала угоду на поставку зі США великої партії керованих ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності на суму $850 млн.

Про це повідомило Агентство озброєнь Польщі.

"Агентство підписало сьогодні угоду з урядом США на суму близько $850 млн нетто на поставку кількох сотень ракет AIM-120C AMRAAM", — ідеться в повідомленні в офіційних соцмережах організації.

Відомо, що ракети надходитимуть у період з 2029 по 2033 роки. Ці засоби використовуватимуть бойові літаки Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, що стоять на озброєнні Польщі.

AIM-120 AMRAAM "Slammer" — всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності виробництва компанії Raytheon, США. Призначена для ураження повітряних цілей за межами їх прямої видимості. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО, є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.