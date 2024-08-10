Суд у США виніс другий найдовший тюремний вирок учаснику штурму Капітолію

Чоловік, який напав на поліціянтів з жердиною від прапора, проведе за ґратами 20 років.

Окружний суд у США визначив покарання для каліфорнійця Девіда Демпсі, який 6 січня 2021 року брав участь у спробі прихильників Дональда Трампа взяти штурмом будівлю Капітолію. Чоловік отримав 20-річний тюремний термін - другий за тривалістю серед усіх засуджених заколотників.

Як пише BBC, лише Енріке Тарріо, звинувачений у змові з метою організації атаки на державну владу, був покараний суворіше - 22 роками за ґратами.

За словами обвинувачення, Демпсі використовував жердини від прапорів, щоб завдавати тілесних ушкоджень співробітникам поліції. Прокурори назвали підсудного "живим втіленням політичного насильства".

Сам 37-річний чоловік висловив "глибоке каяття" щодо своїх дій. Проте суд не врахував це як обставину, яка могла б пом'якшити вирок.