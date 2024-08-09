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Литовське Міноборони анонсувало "значний пакет" допомоги Україні

До нього увійдуть бойова техніка, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси.

Литовське Міноборони анонсувало "значний пакет" допомоги Україні
Вантаж від Литви
Фото: Х/ Lithuanian MOD

Міністерство оборони Литви анонсувало новий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні відомства на його сторінці у соцмережі Х.

Литва готує у серпні бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси, а також "справді необхідне озброєння", наголосили у міністерстві.

  • Раніше стало відомо, що литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання із закритої ТЕС-3 у Вільнюсі для відновлення пошкодженої російськими ударами інфраструктури.
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