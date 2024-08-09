Агента ФСБ, який "зливав" агресору місця базування Сил оборони на Донеччині, засудили до 13 років тюрми

Колаборант мав інформувати російську розвідку щодо рощташування опорних пунктів та вогневих позицій артилерії ЗСУ на Покровському напрямку.

Зрадника, який "здавав" артилерійські позиції ЗСУ під Покровськом російській розвідці, засудили до 13 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник "зливав" агресору місця базування Сил оборони у Донецькій області. Найбільше росіян цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій артилерії ЗСУ на найгарячішому напрямку фронту — Покровському.

Так, для отримання розвідданих ворожий поплічник автостопом об’їжджав прифронтові селища району, де приховано фіксував геолокації українських військ.

Після кожної вилазки він дистанційно "звітував" російській розвідці через "зв’язкових" — декількох бойовиків окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Для передачі розвідданих використовував голосові повідомлення в популярному месенджері.

Контррозвідка СБУ затримала колаборанта у результаті спецоперації в Покровському районі у травні цього року.

Відомо, що поплічником колабборанта виявився місцевий житель, який з власної ініціативи вийшов на розвідку РФ через прокремлівські Tekegram-канали.

Під час обшуку в його помешканні вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, надання збройним формування держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ) і призначив 13 років тюрми з конфіскацією майна.