У Великій Британії українські військовослужбовці проходять навчання з ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Українці навчають під керівництвом литовських інструкторів у межах багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС.
Генштаб зазначив, що однією із ключових тем підготовки є тренування в урбанізованій місцевості, де новобранці відпрацьовують тактику бою в умовах міста. Це і пересування у населеному пункті, і підхід до будівель, і проходження кутів, штурм будівель, зачистка приміщень, закріпленн у будівлях тощо.