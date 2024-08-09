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Генштаб ЗСУ розповів про навчання українських бійців у Британії

Навчання відбуваються у межах багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС.

Генштаб ЗСУ розповів про навчання українських бійців у Британії
Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ

У Великій Британії українські військовослужбовці проходять навчання з ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українці навчають під керівництвом литовських інструкторів у межах багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС.

Генштаб зазначив, що однією із ключових тем підготовки є тренування в урбанізованій місцевості, де новобранці відпрацьовують тактику бою в умовах міста. Це і пересування у населеному пункті, і підхід до будівель, і проходження кутів, штурм будівель, зачистка  приміщень, закріпленн у будівлях тощо. 

Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ
Військові навчання українців у Великобританії
Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ
Військові навчання українців у Великобританії
Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ
Військові навчання українців у Великобританії
Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ
Військові навчання українців у Великобританії

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