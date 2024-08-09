У Великій Британії українські військовослужбовці проходять навчання з ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українці навчають під керівництвом литовських інструкторів у межах багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС.

Генштаб зазначив, що однією із ключових тем підготовки є тренування в урбанізованій місцевості, де новобранці відпрацьовують тактику бою в умовах міста. Це і пересування у населеному пункті, і підхід до будівель, і проходження кутів, штурм будівель, зачистка приміщень, закріпленн у будівлях тощо.

Фото: Генштаб ЗСУ Військові навчання українців у Великобританії

Фото: Генштаб ЗСУ Військові навчання українців у Великобританії

Фото: Генштаб ЗСУ Військові навчання українців у Великобританії