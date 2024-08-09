У поле зору ворожої спецслужби юнак потрапив, коли шукав «легких грошей» у Телеграм-каналах.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще одного ворожого поплічника, який «на замовлення» РФ готував нові підпали у Дніпрі, повідомляє пресслужба СБУ.

Основною ціллю ворога були службові авто Сил оборони, які залучені до виконання бойових завдань на передовій.

Для вчинення серії підпалів військових автомобілів російська розвідка залучила 16-річного мешканця обласного центру. У поле зору агресора юнак потрапив, коли шукав «легких грошей» у Телеграм-каналах.

У кінці липня цього року на дніпрянина дистанційно вийшов представник спецслужби РФ та запропонував йому співпрацю в обмін на «швидкий заробіток».

За інструкцією окупантів їхній агент вдягнув балаклаву та вночі провів дорозвідку поблизу місць паркування авто українських захисників.

У ході розвідувальної вилазки фігурант виявив три потенційних цілі та сфотографував їх для «погодження» зі своїм російським куратором.

Після «відмашки» з РФ юнак прибув у темний час доби на паркомісце одного з військових позашляховиків та підпалив його за допомогою легкозаймистої суміші.

Далі зловмисник відзняв відео загоряння на камеру власного телефону для «звітності» перед агресором.

У подальшому окупанти планували використати ці медіафайли для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його «по гарячих слідах».

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали 16-річного палія військових автомобілів. 16-річний киянин потрапив «до уваги» окупантів, коли шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах. Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.