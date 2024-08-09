Мін’юст у Верховному Суді вдруге доводить законність звільнення Прилуцької через паспорт РФ

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду у складі судді-доповідача: Жанни Мельник-Томенко, суддів-учасників колегії Олександра Прокопенка та Ольги Кашпур розпочала новий розгляд справи про поновлення на посаді державної служби України експосадовиці, що, за матеріалами СБУ, добровільно отримала паспорт РФ. Про це повідомляє пресслужба міністерства. Як відомо з відкритих джерел, йдеться про Марину Прилуцьку.

Команда Мін’юсту наголошує, що доводи касаційної скарги експосадовиці не містять жодних правових обґрунтувань, що було двічі підтверджено ухвалами Шостого апеляційного адміністративного суду в 2022 та 2024 році.

Інформація про набуття позивачем громадянства іншої держави отримана від органів Служби безпеки України є самостійною підставою для звільнення такої особи з державної служби без проведення додаткових процедур та перевірок. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 03.02.2021 у справі №0940/1503/18 та у постанові ВС від 12.08.2020 у справі № 260/1146/18.

Позивачем не було надано жодних доказів, які б нівелювали дані, надані СБУ, а також доводили б позицію позивача щодо відсутності в неї громадянства РФ.

Мін’юст наголошує, що наявність російського громадянства в українських посадовців становить пряму загрозу національній безпеці України. Зокрема, без належної реакції та дій з боку відповідних органів, в органах державної влади й надалі можуть перебувати громадяни країни-агресора.

Справа Марини Прилуцької