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Генштаб підтвердив удар по аеродрому "Липецьк", де базувалися літаки Су

Вражено склад КАБів.

Генштаб підтвердив удар по аеродрому "Липецьк", де базувалися літаки Су
Пілот готує винищувач СУ-34 перед вильотом, Росія
Фото: EPA/UPG

Генеральний штаб підтвердив український удар по ворожому аеродрому в Липецьку, де базувалися літаки Су-34, Су-35 та МіГ-3. Результати удару ще підтверджують, але відомо про враження складу з керованими авіабомбами.

На сторінці Генштабу в Facebook повідомили, що також вразили низку об'єктів поблизу аеродрому. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація.

"Окрім цього, наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", – йдеться у повідомленні. 

До бойової роботи залучали підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

  • У ніч на п'ятницю Росія зазнала масованої дронової атаки. З населених пунктів поблизу Липецької області евакуювали людей.
  • Вибухи лунали також у Криму. 
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