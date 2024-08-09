Добова кількість зіткнень зросла, на деяких напрямках – удвічі

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Росія завдала 73 авіаційних ударів (89 КАБів), провела 4747 обстрілів, понад 180 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку відбулося шість зіткнень у районі Вовчанська. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку було три зіткнення. Захисники відбили атаки біля Синьківки, Петропавлівки і в напрямку Лужківки.

На Лиманському напрямку захисники відбили 24 штурми біля Макіївки, Тернів і Невського.

На Сіверському Сили оборони відбили 13 атак біля Івано-Даріївки, Спірного, Верхньокам'янського і Виїмки. Біля Виїмки росіяни атакували п'ять разів.

На Краматорському оборонці зупинили десять спроб ворога прорвати оборону в районах Часового Яру та Калинівки. На Торецькому ворог за підтримки авіації провів дев'ять атак. Свої зусилля росіяни зосереджували у районі населених пунктів Північне, Нью-Йорк і Торецьк. Тут ворог повів майже 80% зіткнень на цьому напрямку, а також проводив штурми поблизу Залізного.

На Покровському захисники відбили 29 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Іванівки, Новоолександрівки, Желанного, Новоселівки Першої і Яснобродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки і Костянтинівки, де він намагався прорвати оборону тричі.

На Времівському напрямку росіяни провели три атаки позицій захисників у напрямку Водяного і Вугледара. Окупанти успіху не мали.

На Оріхівському відбулося одне безуспішне для росіян бойове зіткнення біля Малої Токмачки.