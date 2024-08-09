На Миколаївщині ППО знищила сім "шахедів"

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 8 серпня, о 08:13 та 20:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Також учора, 8 серпня, об 11:47, внаслідок бойової роботи сил протиповітряної оборони та падіння уламків розвідувального дрона, на відкритій території району виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Крім того учора, 8 серпня, о 17:47, 18:13 та сьогодні зранку, 9 серпня, о 05:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У ніч на 7 серпня на Миколаївщині знищили чотирнадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».