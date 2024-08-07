Уночі на Миколаївщині ППО збила 14 "шахедів"

Виникли пожежі у двох районах, проте минулося без постраждалих.

У ніч на 7 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, унаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.

Зранку, 7 серпня, о 07:15 ворог спрямував FPV-дрон по м. Очаків Очаківської громади. На відкритій території виникла пожежа сухої трави. Вживаються заходи з ліквідації. Постраждалих немає.

Крім того, увечері 6 серпня, о 20:40, ворог атакував акваторію Куцурубської громади FPV-дроном. Постраждалих немає.

Минулої доби ворог атакував Миколаївщину дронами та ракетами, люди не постраждали.