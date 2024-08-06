Головне за вівторок, 6 серпня: удари по Харкову, бої на Покровському напрямку, ситуація в Курській області

Російська армія вдарила по центру Харкова. За уточненими даними, ворог поцілив по Шевченківському району міста. Пошкоджено поліклініку.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що загинула одна людина. Ще 12 - поранені.

"Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару. Під завалами – люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав глава держави.

Станом на 18.45 Харківська обласна прокуратура повідомляла, що по медичну допомогу звернулись ще дві жінки віком 39 і 55 років, які отримали поранення внаслідок ракетного удару.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетою "Іскандер".

"Унаслідок обстрілу постраждали вісім цивільних громадян: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали мешканців Покровського району Донеччини евакуюватися, повідомляє пресслужба ДСНС.

Відомство зазначає, що безупинні ворожі атаки та цілодобові обстріли перетворили Покровський район на арену запеклих боїв. Вибухи не стихають, а ворог продовжує руйнувати будинки та забирає життя мирних жителів. Ті, хто залишаються, живуть у постійному страху, ховаючись від небезпеки, яка посилюється з кожним днем.

Минулої доби рятувальники евакуювали з небезпечної зони 17 мешканців Гродівської та Новогродівської громад, серед яких було 7 дітей та 3 маломобільні особи. Їх доставили до безпечніших населених пунктів регіону.

“Залишатися в Покровському районі небезпечно. Подумайте про своїх близьких і дітей. Єдиний спосіб врятувати життя – це евакуація. Не відкладайте, діяти потрібно зараз”, – закликають у ДСНС.

За даними проєкту Deep State, Росія за останній час просунулася біля Желанного, Нью-Йорка, у Залізному та Північному. За словами українського президента, захоплення Покровська стало головною ціллю Росії після того, як задум захопити Харків провалився.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах. Вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.

Пані посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала "Європейській правді" обрання губернатора штату Міннесота Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії.

Оксана Маркарова зазначила, що серед американських губернаторів, які активно підтримують Україну, "губернатор Волз – безумовно один з лідерів такої підтримки і надійний друг нашої країни".

Крім того, додала Маркарова, Міннесота – один з тих штатів, де активна підтримка губернатора допомагає Україні проводити адвокаційну кампанію.

Також Тім Волз став одним із перших губернаторів, які в 2022 році розпорядились припинити всі контракти державних компаній із Росією.

У Росії сьогодні, 6 серпня, поширили інформацію про прорив кордону в Курській області. Губернатор стверджував, що спроба прориву нібито не була вдалою. Однак керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що заяви ворога про контроль над кордоном у тій області є фейком.

У своєму каналі Коваленко сказав, що "російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на курщині. росія не контролює кордон". Інших коментарів від України стосовно ситуації в Курській області немає.

Пізніше у двох районах Курської області РФ оголошували ракетну небезпеку.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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