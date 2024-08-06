Росія вдарила по центру Харкова. Пошкоджено медичний заклад

Російська армія вдарила по центру Харкова. Повідомлення про вибух голова ОВА Олег Синєгубов опублікував о 9:53.

Екстрені служби виїхали на місце атаки. Є загроза повторних ударів.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Екстрені служби виїхали на місце влучання", – сказав Синєгубов у Telegram.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що росіяни вдарили по району щільної забудови. Почалася пожежа. Інформацію про потерпілих з'ясовують.

О 10:20 Терехов повідомив у Telegram, що внаслідок удару пошкоджено поліклініку.

"Внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється", – написав він.

Синєгубов повідомив, що під завалами можуть перебувати люди. Станом на 10:23 до лікарів звернулися двоє людей – у них гостра реакція на стрес.