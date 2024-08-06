СБУ повідомила про підозру російському спецназівцю, який хотів убити цивільного під час окупації Київщини

Перед тим чоловіка сильно побили, але йому вдалося сховатися і так врятувати життя.

Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з Росії, який причетний до катувань цивільного населення під час окупації частини Київщини. Зловмисник отримав підозру.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Підозрюваний - 24-річний військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу головного управління Генштабу РФ Олександр Тамрян.

За інформацією спецслужби, він від початку повномасштабної війни брав участь у загарбанні селища Козаровичі Вишгородського району Київщини. Тамряна залучили до проведення "зачисток" в області.

"Так, на початку березня 2022 року, перебуваючи на території селища, він разом з іншими військовими РФ об’їжджав помешкання місцевих жителів. Під час одного з таких «рейдів» Тамрян увірвався на подвір’я 50-річного чоловіка і збив його з ніг прикладом автомата. Далі фігурант та ще чотири рашисти продовжили бити потерпілого ногами та прикладами", - розповіли в СБУ.

У такий спосіб Тамрян намагався отримати від чоловіка "зізнання" у співпраці із Силами оборони, але не зміг.

Окупанти залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а підозрюваний пригрозив, що повернеться і вб’є чоловіка. Цивільному вдалося сховатися і зберегти життя.

Слідчі СБУ заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб).