На виробництво українських ракет спрямовано додаткове фінансування, – рішення Ставки

Сьогодні, 6 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Питання номер один – ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем.
Окремі доповіді розвідок – ГУР і СЗР – щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.
Питання номер два – власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
“Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше”, – зауважив Зеленський.
Ще одна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова – щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Активно працюємо з партнерами, додав Верховний головнокомандувач.