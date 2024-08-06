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На виробництво українських ракет спрямовано додаткове фінансування, – рішення Ставки

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зазначив, що ракет власного виробництва буде більше.

На виробництво українських ракет спрямовано додаткове фінансування, – рішення Ставки
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 6 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. 

Питання номер один – ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем. 

Окремі доповіді розвідок – ГУР і СЗР – щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.

Питання номер два – власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. 

“Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше”, – зауважив Зеленський.

Ще одна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова – щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Активно працюємо з партнерами, додав Верховний головнокомандувач.

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