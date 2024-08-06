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Графіки обмежень постачання не застосовуватимуть для споживачів, які використовують не менше 80% енергії власного виробництва

Уряд вважає, що це стимулюватиме енергетичну автономію. 

Графіки обмежень постачання не застосовуватимуть для споживачів, які використовують не менше 80% енергії власного виробництва
Фото: kmu.gov.ua

Для споживачів, які використовують не менш як 80% електроенергії власного виробництва, не будуть застосовувати графіки відключень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 6 серпня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Він додав, що також діє пакет програм для прискорення децентралізації генерації енергії.

"Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок", – сказав він.

Раніше уряд дозволив не застосовувати графіки відключень для тих, хто імпортує не менше 80% електроенергії. 

  • Росія з кінця зими прицільно била по українській енергетиці, унаслідок чого по всій державі повернули графіки обмежень електропостачання. Ситуація покращилася наприкінці липня, коли з ремонтів повернулися блоки АЕС. Але якою буде зима для українців – прогнозувати зарано. Більше на цю тему – у матеріалі "Відключення електроенергії стають коротшими, але розслаблятися зарано".
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