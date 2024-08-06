У Херсоні окупанти поранили з безпілотників двох літніх жінок, повідомляє місцева ОВА.

“російська армія продовжує атакувати Херсон з безпілотників. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє жінок, 83 та 70 років. У них – вибухові травми та уламкові поранення кінцівок”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригада “швидкої” доставили потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, декілька днів тому на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги.