Окупанти за добу здійснили 62 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, є загиблий та поранений

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 62 обстріли (178 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Гаті – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Карповичі – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Архипівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Блешня – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Сновська громада:
Клюси – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада:
Вороб’ївка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Грем’яч – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ВОГ з БПЛа; 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Пушкарі – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Сумська область
Сумський район:
Костянтинівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Високе – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Павлівка – 4 обстріли: 5 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Садки – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Юнаківка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно РСЗВ.
Волфине – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Порозок – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Степне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа, пошкоджено автомобіль.
Миропілля – 3 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено комунальний заклад, 3 приватних будинки, будівля магазину.
Кровне – 2 вибухи, ймовірно КАБ.
Катеринівка – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Будки – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Іскрисківщина – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Тератутине – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено господарську будівлю.
Охтирський район:
Крамчанка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Попівка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Конотопський район:
Бояро-Лежачі – 4 обстріли: 13 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Шосткинський район:
Будівельне – 7 вибухів, ймовірно РСЗВ; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Зноб-Новгородське – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Сопич – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм.
Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Вільна Слобода – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Бобилівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Бачівськ – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Студенок – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Сидорівка – 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.