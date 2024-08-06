Окупанти за добу здійснили 62 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, є загиблий та поранений

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Вороб’ївка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 62 обстріли (178 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Відомо щонайменше про одного загиблого та одного пораненого.

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