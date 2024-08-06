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Окупанти за добу здійснили 62 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, є загиблий та поранений

Відомо щонайменше про одного загиблого та одного пораненого. 

Окупанти за добу здійснили 62 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, є загиблий та поранений
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 62 обстріли (178 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Гаті – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Карповичі – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Архипівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Блешня – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Сновська громада:

Клюси – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Вороб’ївка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Грем’яч – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ВОГ з БПЛа; 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Пушкарі – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Сумська область  

Сумський район: 

Костянтинівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Високе – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Павлівка – 4 обстріли: 5 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Садки – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Юнаківка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно РСЗВ.

Волфине – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Порозок – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Степне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа, пошкоджено автомобіль.

Миропілля – 3 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено комунальний заклад, 3 приватних будинки, будівля магазину.

Кровне – 2 вибухи, ймовірно КАБ.

Катеринівка – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Будки – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Іскрисківщина – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Тератутине – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено господарську будівлю.

Охтирський район: 

Крамчанка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Попівка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район:

Бояро-Лежачі – 4 обстріли: 13 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Шосткинський район:

Будівельне – 7 вибухів, ймовірно РСЗВ; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Зноб-Новгородське – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Сопич – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм. 

Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Вільна Слобода – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Бобилівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Бачівськ – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Студенок – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Сидорівка – 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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