Російська армія просунулася біля Желанного, Нью-Йорка, у Залізному та Північному, стверджують аналітики Deep State.

Фото: Deep State Просування окупантів

Волонтерка Яна Східна повідомила, що окупанти зайшли на околиці Желанного, там тривають бої. За її словами, важка ситуація і в Сергіївці.

дуже складна ситуація на Покровському напрямку! ворог зайшов на околиці Желанного і зараз там ідуть бої з обох сторін, дуже тяжко і на Сергіївці.



зараз як ніколи я прошу підтримки нашого напрямку:



🍯https://t.co/mIixeUWDny



ворог лізе з усіх щілин, шукає наші слабкі місця pic.twitter.com/zOsefIHnn2 — так, це яна східна? (@skhidna_jana) August 5, 2024

Покровський напрямок, до якого належить Желанне, залишається найважчим протягом багатьох місяців. За вчора на нього припала майже третина від загальної кількості зіткнень із ворогом.

За словами українського президента, захоплення Покровська стало головною ціллю Росії після того, як задум захопити Харків провалився.