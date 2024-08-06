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Deep State: Росія просунулася біля Желанного, Нью-Йорка, у Залізному та Північному

За інформацією місцевої волонтерки, ворог зайшов на околиці Желанного. 

Російська армія просунулася біля Желанного, Нью-Йорка, у Залізному та Північному, стверджують аналітики Deep State. 

Просування окупантів
Фото: Deep State
Просування окупантів

Волонтерка Яна Східна повідомила, що окупанти зайшли на околиці Желанного, там тривають бої. За її словами, важка ситуація і в Сергіївці. 

Покровський напрямок, до якого належить Желанне, залишається найважчим протягом багатьох місяців. За вчора на нього припала майже третина від загальної кількості зіткнень із ворогом. 

За словами українського президента, захоплення Покровська стало головною ціллю Росії після того, як задум захопити Харків провалився. 

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