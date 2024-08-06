Deep State: Росія просунулася біля Желанного, Нью-Йорка, у Залізному та Північному

Російська армія просунулася біля Желанного, Нью-Йорка, у Залізному та Північному, стверджують аналітики Deep State.
Волонтерка Яна Східна повідомила, що окупанти зайшли на околиці Желанного, там тривають бої. За її словами, важка ситуація і в Сергіївці.
дуже складна ситуація на Покровському напрямку! ворог зайшов на околиці Желанного і зараз там ідуть бої з обох сторін, дуже тяжко і на Сергіївці.— так, це яна східна? (@skhidna_jana) August 5, 2024
зараз як ніколи я прошу підтримки нашого напрямку:
🍯https://t.co/mIixeUWDny
ворог лізе з усіх щілин, шукає наші слабкі місця pic.twitter.com/zOsefIHnn2
Покровський напрямок, до якого належить Желанне, залишається найважчим протягом багатьох місяців. За вчора на нього припала майже третина від загальної кількості зіткнень із ворогом.
За словами українського президента, захоплення Покровська стало головною ціллю Росії після того, як задум захопити Харків провалився.