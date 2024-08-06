Головне за ніч та ранок вівторка, 6 серпня: атака на Київ та Київщину, 15 збитих дронів, 133 боєзіткнення

У ніч на 6 серпня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів, зокрема чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Також ворог запустив дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударних БпЛА типу Shahed із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – Росія. Захисникам вдалося збити чотири ракети і 15 дронів у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Однією з цілей ворога під час нічної атаки став Київ – там лунали вибухи. КМВА повідомила про роботу ППО в місті та на околицях.

Київщину ворог уночі атакував за допомогою ракет та ударних дронів. Протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі, повідомили у Київській ОВА.

Там зазначили, що оборонці неба не допустили влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей.

Над Миколаївщиною силами й засобами протиповітряної оборони знищено 13 ворожих дронів, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пошкоджені будинки та амбулаторія.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж доби в Україні зафіксовано 133 бойові зіткнення, майже третина – на Покровському напрямку. Росія завдала сімох ракетних ударів із десятьма ракетами, здійснила 50 авіаударів із 64 КАБами, 752 удари дронами-камікадзе, 4816 обстрілів, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації провели 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк і Нью-Йорк.

На Покровському захисники відбили 41 штурм окупантів. Ворог концентрував зусилля неподалік Пантелеймонівки, Новолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Першої Новоселівки та Яснобродівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 окупантів, 4 танки та 39 артилерійських систем ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали близько 585 140.

Про інші втрати ворога – в новині.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram повідомив про атаку росіян на село Циркуни у Харківському районі.

За словами посадовця, ворог пошкодив житловий будинок, на місці виникла пожежа.

Олімпійський чемпіон, володар олімпійського рекорду та світовий рекордсмен – усі ці титули за один паризький вечір присвоїв собі шведський легкоатлет Арман Дюплантіс, якого вболівальники називають Мондо.

Представник скандинавської країни у секторі для стрибків з жердиною на Олімпіаді-2024 мав лише одного суперника – планку, встановлену на висоті 6 метрів 25 сантиметрів. Усі інші атлети не підібралися до Мондо навіть близько, залишивши його наодинці з двома стрибками на рекорд: спершу олімпійський, а потім і світовий.

Найкраще досягнення в історії Ігор впало легко: 6 метрів 10 сантиметрів Дюплантіс взяв заввиграшки. А от з тими самими заповітними 6,25 вийшло за всіма правилами драматургії. Дві безуспішні спроби, стадіон несамовито кричить під час розбігу на третій, а Мондо злітає так, як не злітав ще жоден спортсмен до нього. Новий світовий рекорд, золота медаль та звання найкращого всіх часів – за Дюплантісом.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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