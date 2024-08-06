​Українські захисники упродовж доби ліквідували 1050 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Всього втрати ворога склали близько 585 140 солдатів та 8421 танків.

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