Міносвіти ініціювало службове розслідування в Інституті модернізації змісту освіти

Міністерство освіти і науки України заявило, що ініціює службове розслідування щодо закупівлі Інститутом модернізації змісту освіти підручників за завищеною ціною.
Як ідеться в дописі Міносвіти у фейсбуці, Інститут модернізації змісту освіти уповноважений організовувати експертизу і закупівлю підручників, а натомість уклав угоду на їхнє придбання за завищеною вартістю.
"Інститут модернізації змісту освіти — окрема юридична особа, що займається організацією конкурсу та закупівлею підручників і посібників для шкіл", - додали в міністерстві.
МОН пообіцяло оприлюднити результати службового розслідування.
- NGL Media оприлюднило інформацію про те, що нове українське видавництво "Атлант" за декілька місяців отримало від Міністерства освіти і понад сотню замовлень на друк шкільних підручників на загальну суму близько 178 млн гривень. Усі вони призначені для шкіл із мовами навчання національних меншин і учнів з особливими потребами.
- Журналісти звернулися до декількох українських видавництв із проханням порахувати їхні послуги з випуску підручника з таким же технічним завданням, як от наклад, обсяг та папір. У результаті виявилось, що вартість поліграфічних послуг у калькуляції «Атланту» завищена у щонайменше два рази.
- При цьому, наприклад, харківська друкарня ТОВ "Пет", де друкує свої підручники видавництво "Атлант", порахувала, що може їх випустити за ціною, у п'ять разів меншою.
- Загалом за червень і липень видавництво уклало з "Інститутом модернізації змісту освіти" 83 угоди на суму 163 млн гривень. Враховуючи ще 21 уже виконану угоду, укладену у грудні минулого року, загальна вартість отриманих "Атлантом" бюджетних замовлень становить 178 млн грн.