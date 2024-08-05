Росіяни атакували Садове на Херсонщині, є постраждала

Унаслідок російського обстрілу у селищі Садове Херсонської області поранення отримала одна людина. Ворог здійснив обстріл уночі 5 серпня.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"85-річна жінка самостійно звернулась до лікарні. В неї - мінно-вибухова травма та уламкове поранення руки. Стан - легкий", — зазначили в ОВА.

Потерпілій надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

Протягом минулої доби російська армія поранила в Херсонській області чотирьох людей.