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Росіяни атакували Садове на Херсонщині, є постраждала

Ворог здійснив обстріл селища вночі 5 серпня.

Росіяни атакували Садове на Херсонщині, є постраждала
Фото: Google Maps

Унаслідок російського обстрілу у селищі Садове Херсонської області поранення отримала одна людина. Ворог здійснив обстріл уночі 5 серпня.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"85-річна жінка самостійно звернулась до лікарні. В неї - мінно-вибухова травма та уламкове поранення руки. Стан - легкий", — зазначили в ОВА. 

Потерпілій надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

  • Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Благовіщенське, Кізомис, Велетенське, Садове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Бургунка, Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське та місто Херсон. 
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