Тарас Качка: український експорт у липні зріс на 9% порівняно з червнем

При цьому фізичний експорт минулого місяця виявився на 0,6% меншим порівняно з попереднім місяцем.

У липні зафіксували зростання експорту на 9% порівняно з червнем - цифра сягнула 2 млрд 969 млн доларів.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка.

Він зауважив, що таке зростання сталося попри те, що фізичний обсяг експорту в липні був на 0,6% меншим, ніж у червні.

"Головна причина – сезонна перезмінка в аграрних культурах, які експортуються. Обсяги експортованої кукурудзи і далі меншають – 1,56 млн тонн, на 44,4% менше, ніж в червні і в 2,5 рази менше ніж в піковому квітні, коли ми експортували 4,1 млн тонн кукурудзи. Натомість маємо збільшення експорту пшениці і ріпаку. Пшениці ми експортували 1,58 млн тонн, на 44% більше, ніж в червні. І майже в два рази більше, ніж в липні минулого року. Тоді ми експортували 823 тисячі тонн", - пояснив Качка.

Торговий представник додав, що українські виробники також експортували 277 тисяч тонн ріпаку, що на 13,5 % більше, ніж у липні минулого року. Щодо експорту ячменю, то цьогоріч цифра зросла майже у два рази порівняно з 2023 роком - до 580 тисяч тонн.

Качка підкреслив, що в українській структурі експорту є 38 категорій товарів, експорт яких в місяць складає понад 10 млн доларів.

"Наприклад склотара (код 7010) експорт якої за останні 12 місяців не опускався нижче 10 млн доларів і в деякі місяці сягав 12 млн доларів. Або столярні і теслярські вироби (4418), експорт яких зазвичай складає від 14 до 16 млн доларів у місяць. Або меблі (9403) експорт яких за рік поступово більшав від діапазону 34-35 до 38-40 млн доларів на місяць. У липні ця категорія товарів показала експорт 37,9 млн доларів", - перелічив торговий представник.

Він також повідомив, що металургія показала найкращий показник за часи війни - експортували рекордні 219 тисяч тон напівфабрикатів з заліза (7207), що становить +83% до показників червня.

Морським транспортом експортували 6,25 млн тонн, що на 0,4% менше, ніж в червні. Залізничним - 2,609 млн тонн, на 3% менше, ніж в червні, автомобільним - 825 тисяч тонн, що становить +5,5% до показників червня.

56% ($1,67 млрд) експорту припадає на Євросоюз. Тут лідерами із купівлі українського є Польща (358 млн), Іспанія (190 млн),Німеччина (178 млн), Нідерланди (147 млн) й Італія (136 млн).

"Експорт до Китаю поменшав на 3,1%, але і далі найбільший з поміж інших (не ЄС) країн світу – 175 млн доларів. Експорт до Єгипту зріс у липні до червня на 17,5% до 143 млн. Ще більше зростання експорту до Туреччини +32,7% і 134 млн доларів. Ну і зовсім гарні показники у торгівлі з Індією +137% і 89 млн доларів", - зауважив Качка.

Серед країн за межами ЄС, які імпортують українську продукцію, є Молдова ($87 млн), Ліван (44 млн), Алжир (39,5 млн), США (39,2 млн), Ізраїль (39 млн), Індонезія (38,5 млн).

Щодо імпорту, то він склав у липні 5,3 млрд доларів, повідомив торговий представник. Серед традиційних - пальне ($604 млн), автомобілі (306 млн), лікарські засоби (156 млн), БпЛА (101 млн). Також значними стали такі статті імпорту як комплексні добрива (102 млн доларів) і електроенергія (120 млн доларів).