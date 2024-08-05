У вівторок Укренерго не планує відключень світла

Укренерго заявило, що 6 серпня відключення світла не планують.
Про це йдеться в заяві НЕК у соцмережах.
Компанія зазначила, що у разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково. Енергетики також закликали українців за можливості користуватись потужними електроприладами з 11.00 по 15.00.
- В Укренерго заявили, що найближчі 3 місяці є можливість обійтися мінімальними відключеннями світла. Водночас, обстріли можуть внести свої корективи у ці прогнози.
- Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки похолоданню та завершенню ремонтів на 2-х блоках атомних станцій. Водночас продовжується підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації.
- Тим часом НЕК веде перемовини для збільшення імпорту електроенергії. Наразі розмови тривають із Польщею.