У вівторок Укренерго не планує відключень світла

Якщо ситуація зміниться - про графіки повідомлять.

Укренерго заявило, що 6 серпня відключення світла не планують.

Про це йдеться в заяві НЕК у соцмережах.

Компанія зазначила, що у разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково. Енергетики також закликали українців за можливості користуватись потужними електроприладами з 11.00 по 15.00.