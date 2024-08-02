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У липні в держбюджет України надійшло майже 120 млрд грн. Які основні статті доходів

За січень-липень до загального фонду державного бюджету надійшло 1 031,6 млрд гривень.

У липні в держбюджет України надійшло майже 120 млрд грн. Які основні статті доходів
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За липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 118,2 млрд гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на Державну казначейську службу.

Серед основних надходжень:

  • 38,4 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 21,3 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано – 13,5 млрд грн);
  • 19,9 млрд грн –  податок на доходи фізичних осіб та військовий збр;
  • 18,6 млрд грн – акцизний податок;  
  • 5,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 4,6 млрд грн – рентна плата за користування надрами;
  • 3,7 млрд грн – ввізне та вивізне мита.

В цілому за підсумками липня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 169,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За січень-липень до загального фонду державного бюджету надійшло 1 031,6 млрд гривень.

Основні надходження такі:

  • 262,3 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 153,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 153,3 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 236,9 млрд, відшкодовано – 83,6 млрд грн;
  • 117,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 109,7 млрд грн – акцизний податок;
  • 64,6 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;
  • 28,0 млрд грн – рентна плата за користування надрами;
  • 27,6 млрд грн – ввізне та вивізне мита.
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