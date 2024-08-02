У липні в держбюджет України надійшло майже 120 млрд грн. Які основні статті доходів

За липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 118,2 млрд гривень.
Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на Державну казначейську службу.
Серед основних надходжень:
- 38,4 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 21,3 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано – 13,5 млрд грн);
- 19,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збр;
- 18,6 млрд грн – акцизний податок;
- 5,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 4,6 млрд грн – рентна плата за користування надрами;
- 3,7 млрд грн – ввізне та вивізне мита.
В цілому за підсумками липня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 169,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
За січень-липень до загального фонду державного бюджету надійшло 1 031,6 млрд гривень.
Основні надходження такі:
- 262,3 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 153,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 153,3 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 236,9 млрд, відшкодовано – 83,6 млрд грн;
- 117,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 109,7 млрд грн – акцизний податок;
- 64,6 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;
- 28,0 млрд грн – рентна плата за користування надрами;
- 27,6 млрд грн – ввізне та вивізне мита.