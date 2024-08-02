У липні в держбюджет України надійшло майже 120 млрд грн. Які основні статті доходів

За січень-липень до загального фонду державного бюджету надійшло 1 031,6 млрд гривень.

За липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 118,2 млрд гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на Державну казначейську службу.

Серед основних надходжень:

38,4 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

21,3 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано – 13,5 млрд грн);

19,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збр;

18,6 млрд грн – акцизний податок;

5,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4,6 млрд грн – рентна плата за користування надрами;

3,7 млрд грн – ввізне та вивізне мита.

В цілому за підсумками липня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 169,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За січень-липень до загального фонду державного бюджету надійшло 1 031,6 млрд гривень.

Основні надходження такі: