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Польща попередила про труднощі руху транспорту через пункт пропуску в Дорогуську

Там до листопада триватиме ремонт.

Польща попередила про труднощі руху транспорту через пункт пропуску в Дорогуську
Пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ
Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Польща попередила, що через ремонт дороги прикордонного переходу в Дорогуську виникнуть значні труднощі з рухом транспорту, передає RMF24.

Роботи триватимуть до 14 листопада цього року.

Тому водії вантажівок повинні враховувати перебої у русі і тривалий час очікування при в'їзді до Польщі. Польська сторона рекомендує водіям вибирати інші переходи.

Ремонтні роботи почнуть 5 серпня. 

За даними польської сторони, 2 серпня у черзі на виїзд із Польщі до України у Дорогуську стояло близько 300 вантажівок, а розрахунковий час очікування при перетині кордону становив 10-12 годин.

  • Раніше КПП в Дорогуську блокували польські фермери, які протестували проти імпорту української агропродукції.
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