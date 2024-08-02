Польща попередила про труднощі руху транспорту через пункт пропуску в Дорогуську

Там до листопада триватиме ремонт.

Польща попередила, що через ремонт дороги прикордонного переходу в Дорогуську виникнуть значні труднощі з рухом транспорту, передає RMF24.

Роботи триватимуть до 14 листопада цього року.

Тому водії вантажівок повинні враховувати перебої у русі і тривалий час очікування при в'їзді до Польщі. Польська сторона рекомендує водіям вибирати інші переходи.

Ремонтні роботи почнуть 5 серпня.

За даними польської сторони, 2 серпня у черзі на виїзд із Польщі до України у Дорогуську стояло близько 300 вантажівок, а розрахунковий час очікування при перетині кордону становив 10-12 годин.