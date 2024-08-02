В "Укренего" закликали користуватися потужними електроприладами із 11.00 до 15.00

В "Укренерго" закликали користуватися потужними електроприладами у період із 11.00 до 15.00. Відключення електроенергії сьогодні не прогнозується.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

"Споживання продовжує зберігатись на одному рівні. Вчора, 1 серпня, добовий максимум був зафіксований увечері. Його рівень – на 1,2% вищий, ніж той же показник 31 липня", – зазначили в "Укренерго".

Також закликали за можливості перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11:00 до 15:00, оскільки енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян і на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

У компанії уточнили, що у вказаний період в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 484 населені пункти.Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.З технічних причин знеструмлювались споживачі у Сумській та Чернігівській областях.