Оголосили перший тендер на закупівлю українських FPV-дронів на Prozorro

Держспецзв’язку розпочала тендер на закупівлю FPV-дронів українського виробництва.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Як йдеться у опублікованому тендері, планують закупити закупити 30 комплектів (100 дронів) безпілотних авіаційних комплексів у складі мультироторних FPV-дронів типу камікадзе з системою автоматичного утриманням курсу на ціль та пристроєм ініціації боєприпасу.

Очікувана вартість закупки становить 135 млн грн.

Це перший тендер на закупівлю високотехнологічних дронів із застосуванням системи штучного інтелекту та новий етап у розвитку вітчизняних виробників.

Закупівлю буде проведено через закритий функціонал Prozorro з використанням спеціальної процедури, яка дає змогу приховати сенситивну інформацію у тендері, зберігаючи при цьому відкритість торгів.

На початку липня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.

Україна придбала через Prozorro Market вже 20 тисяч безпілотників на 1,7 млрд гривень.