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​Гендиректор Укргідроенерго: Канівську ГАЕС планують перемістити під землю

Станції Укргідроенерго, починаючи від початку повномасштабного вторгнення Росії, ворог атакував уже 120 разів. 

​Гендиректор Укргідроенерго: Канівську ГАЕС планують перемістити під землю
Керівник Укргідроенерго Ігор Сирота
Фото: Facebook/Укргідроенерго

В Україні планують перемістити під землю Канівську гідроакумулюючу електростанцію.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

"До прикладу, ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", - зазначив Сирота.

Він зауважив, що станції Укргідроенерго, починаючи від початку повномасштабного вторгнення Росії, ворог атакував уже 120 разів. 

"Найбільші виклики для енергетиків зараз – це максимально швидко відновлюватися, максимально захищати свої об’єкти і думати про перспективу", - додав Сирота.

  • Канівську ГАЕС росіяни обстріляли цьогоріч у березні. Тоді під вогонь також потрапила і Дністровська ГЕС.
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