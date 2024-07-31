​Гендиректор Укргідроенерго: Канівську ГАЕС планують перемістити під землю

В Україні планують перемістити під землю Канівську гідроакумулюючу електростанцію.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

"До прикладу, ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", - зазначив Сирота.

Він зауважив, що станції Укргідроенерго, починаючи від початку повномасштабного вторгнення Росії, ворог атакував уже 120 разів.

"Найбільші виклики для енергетиків зараз – це максимально швидко відновлюватися, максимально захищати свої об’єкти і думати про перспективу", - додав Сирота.