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АРМА проводить огляд активів братів Медведчука і Козака

Співробітники агентства відвідали цегельний завод, ТОВ “Капітал Плаза”, ТОВ “Бетонбуд” та ін.

АРМА проводить огляд активів братів Медведчука і Козака
Бетонний завод
Фото: Telegram/Олена Дума

АРМА проводить огляд активів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які агентству передав Личаківський районний суд Львова.

Про це повідомила голова Нацагентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума.

АРМА отримало нерухоме майно,  корпоративні права, автотранспорт трьох підприємств у Львівській області та нежитлові приміщення у Києві. 

"Серед них – цегельний завод “Керамбуд” - один із найпотужніших виробників цегли на західній Україні, який мав масштабне виробництво, обладнане високотехнологічним повністю автоматизованим сучасним німецьким обладнанням, що забезпечувало надзвичайно високу якість цегли. Завод виготовляв в місяць від 3 до 4 мільйонів штук готової продукції (цегли)", - розповіла Дума.

За її словами, працівники Західного міжрегіонального територіального управління АРМА провели огляд цегельного заводу. Також тривають заходи з підготовки активу до проведення його подальшої оцінки.

Також дума повідомила, що триває огляд інших трьох активів - ТОВ “Капітал Плаза”, ТОВ “Бетонбуд” та нежитлових приміщень у Києві. 

  • Загальна вартість заблокованого майна становить майже 400 млн грн.
  • Тепер в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. кв м нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки.
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