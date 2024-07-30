АРМА проводить огляд активів братів Медведчука і Козака

АРМА проводить огляд активів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які агентству передав Личаківський районний суд Львова.

Про це повідомила голова Нацагентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума.

АРМА отримало нерухоме майно, корпоративні права, автотранспорт трьох підприємств у Львівській області та нежитлові приміщення у Києві.

"Серед них – цегельний завод “Керамбуд” - один із найпотужніших виробників цегли на західній Україні, який мав масштабне виробництво, обладнане високотехнологічним повністю автоматизованим сучасним німецьким обладнанням, що забезпечувало надзвичайно високу якість цегли. Завод виготовляв в місяць від 3 до 4 мільйонів штук готової продукції (цегли)", - розповіла Дума.

За її словами, працівники Західного міжрегіонального територіального управління АРМА провели огляд цегельного заводу. Також тривають заходи з підготовки активу до проведення його подальшої оцінки.

Також дума повідомила, що триває огляд інших трьох активів - ТОВ “Капітал Плаза”, ТОВ “Бетонбуд” та нежитлових приміщень у Києві.