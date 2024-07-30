Сімейний парк розваг EPILAND відвідали понад 30 тис. осіб

"Батьки прагнуть проводити більше часу з дітьми і забезпечувати їм позитивні емоції".

Мережа "Епіцентр К" зазначає великий попит українців на дитячі розваги та сімейний відпочинок, і з моменту відкриття сімейного парку розваг EPILAND у Києві 6 липня його відвідало понад 30 тис. осіб.

Як повідомив директор з роздрібної торгівлі мережі "Епіцентр" Дмитро Танько в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", компанія бачить великий потенціал у розвитку мережі сімейних парків розваг.

"Батьки прагнуть проводити більше часу з дітьми і забезпечувати їм позитивні емоції, тому відчуваємо великий запит на якісне сімейне дозвілля. Протягом першого тижня роботи сімейний парк розваг відвідали понад 10 тис. осіб, з моменту відкриття вже понад 30 тис. Час перебування відвідувачів у нашому ТЦ збільшився на 20%. Відповідно середній чек зріс на 12%, найбільше - у відділах "Epic", "Галереї Деко", "Пиши-малюй", Mon Cheri, Food Market. Це вкотре підтверджує, що інтеграція розважальних і торговельних зон затребувана у споживача", - повідомив він.

Як повідомлялося, група компаній "Епіцентр" запускає мережу сімейних парків розваг EPILAND, флагманський проєкт площею понад 3 тис. кв. м розпочав роботу з 6 липня у столичному ТЦ "Епіцентр" (вул. Полярна, 20-д). Окрім цього об'єкту "Епіцентр" планує відкриття парків розваг у складі власних ТРЦ GALLERY Green (с. Чабани) та GALLERY Bucha (м. Буча), які відкриються на Київщині у 2024 та 2025 роках відповідно.

Група компаній "Епіцентр" - це унікальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

Мережа торговельних центрів "Епіцентр" - один із лідерів українського ринку ритейлу та безсумнівний №1 у сегменті товарів для дому та будівництва. Станом на липень 2024 року мережа ритейлера об'єднувала 70 діючих торговельних центрів у всіх регіонах країни. Згідно з фінансовою звітністю компанії, її товарообіг у 2023 році становив понад 71,6 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).