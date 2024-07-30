Мінфін просить запровадити податок на посилки до 150 євро

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів, якою користуються інтернет-магазини.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"В Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в "тіні". Умовно кажучи, в межах ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все. І це проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті. Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ", - зазначив Марченко.
За його словами, більшість продавців працюють як суб'єкти спрощеної системи оподаткування і сплачують лише єдиний податок 5%.
"Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити", – сказав Марченко.
Міністр розповів, що за 2023 рік без податків в Україну завезли 51,5 млн одиниць міжнародних поштових відправлень. В середньому виходить, що кожен українець отримав дві посилки за рік.
"Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли". При цьому ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок. Поставте собі питання, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", - додав Марченко.
Він зазначив, що розуміє непопулярність цієї ініціативи, але наполягає, що аргументи міністерства достатньо обґрунтовані.
- Суперечки через ліміти на посилки з-за кордону тривали вже давно. Так, 7 грудня 2017 року Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна. Пізніше поштові оператори звернулися з проханням до президента Петра Порошенка ветувати вказаний закон.
- У листопаді 2018 року Рада ввела ПДВ на іноземні посилки вартістю понад 100 євро. Перехідний період було заявлено з 1 січня по 30 червня 2019 року.
- У січні 2021 року Парламент зробив крок до підвищення ліміту безмитних міжнародних посилок зі 100 до 150 євро, підтримавши відповідні зміни до Податкового кодексу.
- У січні 2022 року Рада підвищила ліміт на безподаткові посилки з-за кордону до 150 євро. Це означає, що посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, то вона одразу відправляється за адресою одержувача, без затримок на митниці. Фактично це рішення повертає ліміти до рівня, закріпленого в українському законодавстві до 1 липня 2019 року.