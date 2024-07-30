Марченко: підвищення ПДВ обговорювали, але це "непопулярний крок"

Міністр фінансів Сергій Марченко готовий до дискусії в парламенті щодо підвищення ПДВ. Варіант збільшення цього податку обговорювали, була "довга дискусія", сказав він у інтерв'ю РБК-Україна.

Марченко нагадав про діру в бюджеті на 500 млрд гривень та потребу її закрити, щоб мати змогу фінансувати оборону держави. Задля цього розглядали різні варіанти підвищення податків, а зміна саме військового збору "має досить правильну конотацію з точки зору меседжів".

Розширення військового збору він вважає правильним кроком.

"Ми чітко ідентифікуємо військовий збір з доходами громадян, частину з яких вони мають сплатити у вигляді податків. Наша задача – забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки", – пояснив він.

Щодо ПДВ міністр нагадав, що його зростання автоматично вплинуло би на вартість товарів, які реалізуються. Цей варіант обговорювали, але це "непопулярний крок".

Міністр визнає ризик того, що після зростання податків частина бізнесу піде в тінь. Однак він сподівається, що підприємці зроблять вибір на користь оборони держави.

"Бо дивно, коли в тебе горить хата, а ти думаєш не про те, як спочатку загасити пожежу, а про те, які шпалери купити. Ми зараз вирішуємо одну конкретну проблему, від якої похідні всі решта -- нам потрібен ресурс для сектору безпеки та оборони, щоб Збройні сили мали можливість продовжувати ефективно воювати", – сказав він.