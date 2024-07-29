Також військові мають сформувати нові запити для партнерів, які необхідно забезпечити до кінця цього року.

В Україні мають оновити структуру роботи систем протиповітряної оборони і заповнити дефіцит електрики.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні 29 липня Володимир Зеленський.

За підсумками наради у Харкові щодо енергетичних питань Президент України сказав, що "розуміємо, як поступово, крок за кроком, буде заповнюватися дефіцит електрики".

"Урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність там персональна. Проходження зими – це те, що готується зараз, улітку. Працюємо і над конфігурацією ППО – так, щоб і в Харківщини, і в інших наших регіонів було більше захисту від ударів Росії", - зазначив глава держави.

Зеленський також заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який також брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи систем ППО в Україні й нові запити для партнерів - те, що необхідно забезпечити до кінця цього року.