Рада з питань підтримки підприємництва на спецзасіданні обговорить пропозицію уряду підвищити податки

Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові збереться на спеціальне засідання, аби розглянути пропозицію Кабміну підвищити податки.

Про це повідомив член ради, співзасновник і СЕО Монобанку Олег Гороховський.

"Вже планується спеціальне засідання Ради з питань підприємництва в умовах воєнного стану, де обговорюватимуться питання, пов'язані з Законопроєктом 11416. Треба чітко розуміти, що в нас спільна мета – нам треба зберегти економіку яка має забезпечити можливість країни воювати. В нас можуть бути різні погляди, але треба у діалозі знайти рішення", - заявив Гороховський.

Він зазначив, що діалог між підприємцями і державою є "вкрай важливим для спільного пошуку рішень, що допоможуть нашій економіці стати сильнішою в умовах війни".