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Рада з питань підтримки підприємництва на спецзасіданні обговорить пропозицію уряду підвищити податки

Йдеться про законопроєкт 11416.

Рада з питань підтримки підприємництва на спецзасіданні обговорить пропозицію уряду підвищити податки
Податки

Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові збереться на спеціальне засідання, аби розглянути пропозицію Кабміну підвищити податки.

Про це повідомив член ради, співзасновник і СЕО Монобанку Олег Гороховський.

"Вже планується спеціальне засідання Ради з питань підприємництва в умовах воєнного стану, де обговорюватимуться питання, пов'язані з Законопроєктом 11416. Треба чітко розуміти, що в нас спільна мета – нам треба зберегти економіку яка має забезпечити можливість країни воювати. В нас можуть бути різні погляди, але треба у діалозі знайти рішення", - заявив Гороховський.

Він зазначив, що діалог між підприємцями і державою є "вкрай важливим для спільного пошуку рішень, що допоможуть нашій економіці стати сильнішою в умовах війни".

  • Законопроєкт 11416 від уряду передбачає, наприклад, збільшення ставки військового збору до 15% для покупців авто, 5% військовий збір на послуги мобільного зв'язку, збільшення до 5% для доходів фізичних осіб. Також мають переглянути податки для фізосіб-підприємців тощо.
  • Кошти необхідні для того, аби профінансувати додаткові 500 млрд грн на потреби оборони.
  • Детальніше про пропозиції Кабміну читайте  матеріалі "Підвищення акцизів і військового збору. Уряд прагне знайти додаткові пів трильйона на оборону, та чи сподобається це депутатам".
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