Рада з питань підтримки підприємництва на спецзасіданні обговорить пропозицію уряду підвищити податки

Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові збереться на спеціальне засідання, аби розглянути пропозицію Кабміну підвищити податки.
Про це повідомив член ради, співзасновник і СЕО Монобанку Олег Гороховський.
"Вже планується спеціальне засідання Ради з питань підприємництва в умовах воєнного стану, де обговорюватимуться питання, пов'язані з Законопроєктом 11416. Треба чітко розуміти, що в нас спільна мета – нам треба зберегти економіку яка має забезпечити можливість країни воювати. В нас можуть бути різні погляди, але треба у діалозі знайти рішення", - заявив Гороховський.
Він зазначив, що діалог між підприємцями і державою є "вкрай важливим для спільного пошуку рішень, що допоможуть нашій економіці стати сильнішою в умовах війни".
- Законопроєкт 11416 від уряду передбачає, наприклад, збільшення ставки військового збору до 15% для покупців авто, 5% військовий збір на послуги мобільного зв'язку, збільшення до 5% для доходів фізичних осіб. Також мають переглянути податки для фізосіб-підприємців тощо.
- Кошти необхідні для того, аби профінансувати додаткові 500 млрд грн на потреби оборони.
- Детальніше про пропозиції Кабміну читайте матеріалі "Підвищення акцизів і військового збору. Уряд прагне знайти додаткові пів трильйона на оборону, та чи сподобається це депутатам".