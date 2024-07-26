Свириденко і заступниця міністра торгівлі США обговорили зняття антидемпінгових мит на українську металопродукцію

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко провела зустріч із заступницею міністра торгівлі США з питань міжнародної торгівлі Марісою Лаго.
Як ідеться на сайті Мінекономіки, Свириденко і Лаго обговорили стимулювання залучення інвестицій, фінансову підтримку урядових програм для громадян та бізнесу, пільгове кредитування, а також зняття антидемпінгових мит, застосованих до імпорту української металопродукції.
Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що йшлося про, зокрема, можливість долучення американських партнерів до реалізації програм навчання і перенавчання, посилення жіночого лідерства на ринку праці, створення умов для працевлаштування ветеранів, або створення ними власних бізнесів.
Також посадовиці говорили про:
- потенційну співпрацю щодо розвитку ринку доступного житла і поглиблення партнерства Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) з «Українською фінансовою житловою компанією» (Укрфінжитло) для розширення програми пільгового іпотечного кредитування єОселя;
- можливості розширення доступних інструментів страхування від військових ризиків для інвесторів і поглиблення співпраці з «Експортно-кредитним агентством» України;
- можливість скасування у майбутньому семи антидемпінгових заходів, які зараз діють щодо імпорту української металопродукції;
- угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво, яка має сприяти залученню американського бізнесу до проєктів з відновлення. Як відомо, Україна і США планують розпочати розробку тексту додатка до Протоколу щодо сприяння торгівлі та митного адміністрування, а восени обидві держави можуть оновити додатки до Протоколу про належну регуляторну практику та про запобігання корупції.