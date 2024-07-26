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Свириденко і заступниця міністра торгівлі США обговорили зняття антидемпінгових мит на українську металопродукцію

Також ішлося про угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво, яка має сприяти залученню американського бізнесу до проєктів з відновлення.

Свириденко і заступниця міністра торгівлі США обговорили зняття антидемпінгових мит на українську металопродукцію
Міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі зі заступницею міністра торгівлі США з питань міжнародної торгівлі Марісою Лаго
Фото: Мінекономіки

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко провела зустріч із заступницею міністра торгівлі США з питань міжнародної торгівлі Марісою Лаго.

Як ідеться на сайті Мінекономіки, Свириденко і Лаго обговорили стимулювання залучення інвестицій, фінансову підтримку урядових програм для громадян та бізнесу, пільгове кредитування, а також зняття антидемпінгових мит, застосованих до імпорту української металопродукції. 

Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що йшлося про, зокрема, можливість долучення американських партнерів до реалізації програм навчання і перенавчання, посилення жіночого лідерства на ринку праці, створення умов для працевлаштування ветеранів, або створення ними власних бізнесів. 

Також посадовиці говорили про:

  • потенційну співпрацю щодо розвитку ринку доступного житла і поглиблення партнерства Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) з «Українською фінансовою житловою компанією» (Укрфінжитло) для розширення  програми пільгового іпотечного кредитування єОселя;
  • можливості розширення доступних інструментів страхування від військових ризиків для інвесторів і поглиблення співпраці з «Експортно-кредитним агентством» України;
  • можливість скасування у майбутньому семи антидемпінгових заходів, які зараз діють щодо імпорту української металопродукції;
  • угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво, яка має сприяти залученню американського бізнесу до проєктів з відновлення. Як відомо, Україна і США планують розпочати розробку тексту додатка до Протоколу щодо сприяння торгівлі та митного адміністрування, а восени обидві держави можуть оновити додатки до Протоколу про належну регуляторну практику та про запобігання корупції.
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