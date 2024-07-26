Свириденко і заступниця міністра торгівлі США обговорили зняття антидемпінгових мит на українську металопродукцію

Також ішлося про угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво, яка має сприяти залученню американського бізнесу до проєктів з відновлення.

Міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі зі заступницею міністра торгівлі США з питань міжнародної торгівлі Марісою Лаго

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко провела зустріч із заступницею міністра торгівлі США з питань міжнародної торгівлі Марісою Лаго.

Як ідеться на сайті Мінекономіки, Свириденко і Лаго обговорили стимулювання залучення інвестицій, фінансову підтримку урядових програм для громадян та бізнесу, пільгове кредитування, а також зняття антидемпінгових мит, застосованих до імпорту української металопродукції.

Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що йшлося про, зокрема, можливість долучення американських партнерів до реалізації програм навчання і перенавчання, посилення жіночого лідерства на ринку праці, створення умов для працевлаштування ветеранів, або створення ними власних бізнесів.

Також посадовиці говорили про: