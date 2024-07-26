Російський "Лукойл" збільшив експорт нафти морем через зупинку "Дружби", — Reuters

У липні експорт російської нафти через морські порти збільшився на 0,68 млн тонн.

Найбільша російська приватна нафтова компанія "Лукойл" збільшила експорт нафти через морські порти на 0,68 млн тонн нафти в липні через зупинку поставок трубопроводом "Дружба", пише Reuters з посиланням на ринкові розрахунки.

Експорт через морські порти активізували після того, як Угорщина та Словаччина перестали отримувати нафту "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба" через санкції Києва.

27 липня Лукойл додав ще три партії нафти Urals до експортної липневої програми: додаткову партію буде перевалено в Новоросійську 28-29 липня, а ще дві партії Urals по 100 000 тонн кожна – у Приморську 27-28 та 28-29 липня.

Раніше Лукойл додав у план відвантажень із російських портів 0,34 млн тонн у липні .

На думку трейдерів, якщо ситуація з постачанням не вирішиться найближчого тижня, то Лукойл запланує додаткові обсяги відвантажень у серпні.

Джерело агенства в нафтовій галузі зазначає, що Лукойл поки що не відновив постачання нафти трубопроводом "Дружба" через Україну до Словаччини та Угорщини.

"Роснефть" і "Газпромнефть" також додали 200 000 тонн і 100 000 тонн нафти відповідно до своїх липневих планів завантаження в балтійських портах Росії, додали джерела.

Як результат, липневі обсяги нафтових завантажень Росії з її західних портів склали приблизно на 0,23 мільйона барелів на день від початкового графіка до приблизно 1,79 мільйонів барелів на день, показали розрахунки Reuters.