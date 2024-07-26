Російський "Лукойл" збільшив експорт нафти морем через зупинку "Дружби", — Reuters

Найбільша російська приватна нафтова компанія "Лукойл" збільшила експорт нафти через морські порти на 0,68 млн тонн нафти в липні через зупинку поставок трубопроводом "Дружба", пише Reuters з посиланням на ринкові розрахунки.
Експорт через морські порти активізували після того, як Угорщина та Словаччина перестали отримувати нафту "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба" через санкції Києва.
27 липня Лукойл додав ще три партії нафти Urals до експортної липневої програми: додаткову партію буде перевалено в Новоросійську 28-29 липня, а ще дві партії Urals по 100 000 тонн кожна – у Приморську 27-28 та 28-29 липня.
Раніше Лукойл додав у план відвантажень із російських портів 0,34 млн тонн у липні .
На думку трейдерів, якщо ситуація з постачанням не вирішиться найближчого тижня, то Лукойл запланує додаткові обсяги відвантажень у серпні.
Джерело агенства в нафтовій галузі зазначає, що Лукойл поки що не відновив постачання нафти трубопроводом "Дружба" через Україну до Словаччини та Угорщини.
"Роснефть" і "Газпромнефть" також додали 200 000 тонн і 100 000 тонн нафти відповідно до своїх липневих планів завантаження в балтійських портах Росії, додали джерела.
Як результат, липневі обсяги нафтових завантажень Росії з її західних портів склали приблизно на 0,23 мільйона барелів на день від початкового графіка до приблизно 1,79 мільйонів барелів на день, показали розрахунки Reuters.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто раніше розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти "Лукойлу" до його держави.
- Він заявив, що Угорщина продовжить блокувати програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру, доки Київ не скасує санкції проти російського "Лукойлу" і не відновить транспортування нафти з РФ до Угорщини.
- Кілька днів Politico написало, що угорцям протягом кількох тижнів загрожує паливна криза ‒ захмарні ціни та дефіцит електроенергії.
- Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цьогоріч РНБО значно розширила їх. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.