Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
ГоловнаСвіт

Росія скасувала елемент параду флоту РФ через відсутність гарантій безпеки, міноборони Британії

Росія, ймовірно, не може гарантувати захист своїх військ.

Росія скасувала елемент параду флоту РФ через відсутність гарантій безпеки, міноборони Британії
Фото: EPA/UPG

У Кремлі скасували кронштадтський елемент параду флоту у Санкт-Петербурзі до дня ВМФ РФ, ймовірною причиною цього є те, що РФ не може гарантувати захист своїх військ.

Про це ідеться у повідомленні міноборони Британії з посиланням на розвідку.

У відомстві зазначили, що для Росії день ВМФ РФ є так званим "святом морської могутності РФ". Головний парад влаштовують у Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт.

Розвідка британії зазначила, що згідно цьогорічних звітів, кронштадтський елемент параду, який запланували на 28 липня 2024 року, "скасували з міркувань безпеки".

В міноборони додають, що випадок, коли скасовують заходи з моменту вторгнення Росії в Україну не перший. 

"Найгучніша подія, яку було скасовано підкреслює зростання тенденції того, що Росія не може гарантувати захист своїх військ", — підсумували у відомстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies