Росія, ймовірно, не може гарантувати захист своїх військ.

У Кремлі скасували кронштадтський елемент параду флоту у Санкт-Петербурзі до дня ВМФ РФ, ймовірною причиною цього є те, що РФ не може гарантувати захист своїх військ.

Про це ідеться у повідомленні міноборони Британії з посиланням на розвідку.

У відомстві зазначили, що для Росії день ВМФ РФ є так званим "святом морської могутності РФ". Головний парад влаштовують у Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт.

Розвідка британії зазначила, що згідно цьогорічних звітів, кронштадтський елемент параду, який запланували на 28 липня 2024 року, "скасували з міркувань безпеки".

В міноборони додають, що випадок, коли скасовують заходи з моменту вторгнення Росії в Україну не перший.

"Найгучніша подія, яку було скасовано підкреслює зростання тенденції того, що Росія не може гарантувати захист своїх військ", — підсумували у відомстві.