Росія скасувала елемент параду флоту РФ через відсутність гарантій безпеки, міноборони Британії

У Кремлі скасували кронштадтський елемент параду флоту у Санкт-Петербурзі до дня ВМФ РФ, ймовірною причиною цього є те, що РФ не може гарантувати захист своїх військ.
Про це ідеться у повідомленні міноборони Британії з посиланням на розвідку.
У відомстві зазначили, що для Росії день ВМФ РФ є так званим "святом морської могутності РФ". Головний парад влаштовують у Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт.
Розвідка британії зазначила, що згідно цьогорічних звітів, кронштадтський елемент параду, який запланували на 28 липня 2024 року, "скасували з міркувань безпеки".
В міноборони додають, що випадок, коли скасовують заходи з моменту вторгнення Росії в Україну не перший.
"Найгучніша подія, яку було скасовано підкреслює зростання тенденції того, що Росія не може гарантувати захист своїх військ", — підсумували у відомстві.
- У п’яти російських регіонах, а також тимчасово окупованому Севастополі скасували святкування Дня перемоги — 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах".