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У Литві виділяють додаткових 20 мільйонів євро на безпілотники

Кошти використають і на підготовку інструкторів та операторів, переймаючи українських досвід. 

У Литві виділяють додаткових 20 мільйонів євро на безпілотники
Фото ілюстративне
Фото: twitter.com/LV_CAA

У Литві виділять додаткових 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних безпілотників. Про це у фейсбуці розповів міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

"Сьогодні вранці ми домовилися із міністром фінансів, що незабаром виділимо ще 20 мільйонів євро для придбання різних типів бойових дронів та безпілотних розвідувальних літальних апаратів", – написав він.

Також додав, що дрони надійдуть до Литовських збройних сил.

Також гроші підуть на навчання інструкторів та операторів дронів, переймаючи український досвід. 

"Це дозволить досягти нового рівня якості в процесі підготовки інструкторів з дронів", – наголосив литовський міністр і додав, що наступним кроком буде інтеграція можливостей безпілотних літальних апаратів у військові структури Литви.

Обрану модель інтеграції презентують до вересня.

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