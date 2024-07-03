У Литві за участі експрезидентки Далі Грібаускайте стартувала кампанія зі збору грошей на дрони для України

Організація Blue/Yellow та експрезидентка Литви Даля Грібаускайте розпочали кампанію "Привіт з Литви". У рамках цієї кампанії збиратимуть кошти на дрони для України.

Про це повідомляє LRT.

Кампанія триватиме протягом усього літа і має на меті придбати і відправити Україні якомога більше дронів литовського виробництва або збірки.

"Україна - це наш спільний фронт, де кожен з нас може бути важким кулаком для агресора. Відправляймо в бій наші литовські безпілотники, щоб вони боролися з ворогом від нашого імені. Борімося за життя, за перемогу, за майбутнє", - закликала Даля Грібаускайте.

Кожна людина або компанія, яка пожертвує 500 євро, зможе відправити в Україну іменний безпілотник з привітанням від Литви.

Співзасновник Blue/Yellow Йонас Оман зауважив, що ця акція також підтримає литовський бізнес, оскільки дрони будуть придбані у місцевих постачальників.