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У Литві за участі експрезидентки Далі Грібаускайте стартувала кампанія зі збору грошей на дрони для України

Кампанія триватиме протягом усього літа.

У Литві за участі експрезидентки Далі Грібаускайте стартувала кампанія зі збору грошей на дрони для України
Даля Грібаускайте
Фото: Blue / Yellow

Організація Blue/Yellow та експрезидентка Литви Даля Грібаускайте розпочали кампанію "Привіт з Литви". У рамках цієї кампанії збиратимуть кошти на дрони для України. 

Про це повідомляє LRT.

Кампанія триватиме протягом усього літа і має на меті придбати і відправити Україні якомога більше дронів литовського виробництва або збірки.

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"Україна - це наш спільний фронт, де кожен з нас може бути важким кулаком для агресора. Відправляймо в бій наші литовські безпілотники, щоб вони боролися з ворогом від нашого імені. Борімося за життя, за перемогу, за майбутнє", - закликала Даля Грібаускайте.

Кожна людина або компанія, яка пожертвує 500 євро, зможе відправити в Україну іменний безпілотник з привітанням від Литви. 

Співзасновник Blue/Yellow Йонас Оман зауважив, що ця акція також підтримає литовський бізнес, оскільки дрони будуть придбані у місцевих постачальників.

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