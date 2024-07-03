Ізраїль продовжує бойові дії в Рафаху на півдні Гази — Reuters

Сили Ізраїлю продовжують цілеспрямовані операції на основі розвідувальних даних у Рафаху.

Попри те, що ізраїльські лідери заявили про завершення фази інтенсивних бойових дій, Сили оборони Ізраїлю продовжують бойові дії на півдні Смуги Гази.

За інформацією агенства Reuters, Ізраїль продовжує військовий наступ у густонаселеному анклаві на півдні Смуги Гази. Відомо, що ізраїльські війська завдали нових військових ударів по Рафаху на тлі запеклих боїв з палестинськими бойовиками вночі.

Ізраїльські лідери напередодні заявили, що завершують фазу інтенсивних бойових дій проти ісламістського угруповання ХАМАС й незабаром перейдуть до більш цілеспрямованих операцій у війні в Газі.

Водночас, бої продовжувалися протягом ночі у двох місцях в центрі Рафаха, де танки зайняли кілька районів і за останні дні просунулися далі на захід і північ від міста.

Ізраїльські військові повідомили, що їхні сили продовжують цілеспрямовані операції на основі розвідувальних даних у Рафаху, ліквідували кілька військових об'єктів і знищили палестинських бойовиків.