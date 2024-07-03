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Ізраїль продовжує бойові дії в Рафаху на півдні Гази — Reuters

Сили Ізраїлю продовжують цілеспрямовані операції на основі розвідувальних даних у Рафаху.

Ізраїль продовжує бойові дії в Рафаху на півдні Гази — Reuters
Фото: EPA/UPG

Попри те, що ізраїльські лідери заявили про завершення фази інтенсивних бойових дій, Сили оборони Ізраїлю продовжують бойові дії на півдні Смуги Гази.

За інформацією агенства Reuters, Ізраїль продовжує військовий наступ у густонаселеному анклаві на півдні Смуги Гази. Відомо, що ізраїльські війська завдали нових військових ударів по Рафаху на тлі запеклих боїв з палестинськими бойовиками вночі. 

Ізраїльські лідери напередодні заявили, що завершують фазу інтенсивних бойових дій проти ісламістського угруповання ХАМАС й незабаром перейдуть до більш цілеспрямованих операцій у війні в Газі. 

Водночас, бої продовжувалися протягом ночі у двох місцях в центрі Рафаха, де танки зайняли кілька районів і за останні дні просунулися далі на захід і північ від міста.

Ізраїльські військові повідомили, що їхні сили продовжують цілеспрямовані операції на основі розвідувальних даних у Рафаху, ліквідували кілька військових об'єктів і знищили палестинських бойовиків. 

  • Раніше ізраїльські війська здійснили просування у два північних і південних райони Сектора Гази.
  • Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав процес ухвалення рішення про те, чи дозволить він прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини.
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