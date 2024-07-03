"Подібні перемир’я не були добрими для України": Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план"

Угорський прем'єр зазначив, що не наполягав на своїй ініціативі і сприйняв українські аргументи.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що президент України Володимир Зеленський відкинув запропоноване ним "перемир’я" з Росією із замороженням лінії фронту.

Про це пише "ЄвроПравда".

Після перемовин Орбан сказав, що пропонував Зеленському "невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз", що, на його думку, прискорило б мирні перемовини.

Він зазначив, що не наполягав на своїй ініціативі і сприйняв українські аргументи.

Згодом в інтерв’ю пропутінському журналісту, який прибув до Києва разом з угорською делегацією і взяв у Орбана інтерв’ю, Орбан підтвердив, що Зеленський відкинув його ідею "негайного перемир’я". Він пояснив, що Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією.

"Подібні перемир’я не були добрими для України", - , переказав слова Зеленського Орбан.

Зазначимо, що після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову.

Візит Орбана в Україну