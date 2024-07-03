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"Подібні перемир’я не були добрими для України": Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план"

Угорський прем'єр зазначив, що не наполягав на своїй ініціативі і сприйняв українські аргументи.

"Подібні перемир’я не були добрими для України": Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план"
Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що президент України Володимир Зеленський відкинув запропоноване ним "перемир’я" з Росією із замороженням лінії фронту.

Про це пише "ЄвроПравда".

Після перемовин Орбан сказав, що пропонував Зеленському "невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз", що, на його думку, прискорило б мирні перемовини.

Він зазначив, що не наполягав на своїй ініціативі і сприйняв українські аргументи.

Згодом в інтерв’ю пропутінському журналісту, який прибув до Києва разом з угорською делегацією і взяв у Орбана інтерв’ю, Орбан підтвердив, що Зеленський відкинув його ідею "негайного перемир’я". Він пояснив, що Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією. 

"Подібні перемир’я не були добрими для України", - , переказав слова Зеленського Орбан.

Зазначимо, що після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову. 

Візит Орбана в Україну

  • 2 липня Орбан приїхав до Києва, буквально наступного дня після того, як Угорщина почала головувати в Раді Євросоюзу. 
  • Головним пунктом візиту була зустріч із Зеленським. І це при тому, що кілька місяців тому Орбан казав, що  "не бачить "тем для обговорення. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто запевняв, що перемовинам Орбана й Зеленського має передувати серйозна підготовка. Докладніше  читайте в матеріалі LB.ua "Сусід, миротворець, переговорник... Хто нині містер Орбан?".
  • Під час зустрічі з Зеленським Орбан просив українського президента погодитися на припинення вогню, а вже потім проводити переговори про мир із РФ. LB.ua розпитав про цю резонансну заяву голову Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Олександра Мережка. Він назвав пропозицію Орбана "дивною" і наголосив, що він звертається не за адресою
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